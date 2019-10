Mondiali di rugby, Italia travolta dal Sudafrica: finisce 49-3

Niente da fare per l'Italrugby: è una pesante sconfitta quella degli azzurri con il Sudafrica, un 49-3 nella terza partita del Mondiale di rugby che di fatto può costare l’uscita dell’Italia dalla competizione. L'ultima partita, il 12 ottobre, sarà contro la Nuova Zelanda.

Dopo le vittorie con Namibia e Canada, agli azzurri non riesce l’impresa contro una delle grandi corazzate del rugby in quella che poteva essere la partita decisiva per l’accesso ai quarti della Poule B.

Troppo forti gli Springboks (14-1 i precedenti prima del match di Shizuoka) nonostante gli azzurri abbiano mostrato carattere, lottando nel primo tempo, finito 17-3 per i sudafricani.

L’espulsione di Lovotti, a inizio secondo tempo, per un brutto fallo, ha lasciato l’Italia in 14 uomini chiudendo definitivamente i giochi. Per l’Italia, che ha subito 7 mete, i 3 punti sono stati segnati da Allan con un calcio da 40 metri.

