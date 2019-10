Juventus padrona a San Siro, Higuain firma il sorpasso sull'Inter

La Juventus espugna San Siro battendo 2-1 l'Inter. Al 4° campioni d’Italia in vantaggio con un gran diagonale di sinistro di Paulo Dybala.

Al 18° pareggiano i nerazzurri con un rigore concesso per un fallo di mano di De Ligt e realizzato da Lautaro Martinez. Nella ripresa, al 35°, Higuain sigla la rete della vittoria bianconera. Con questo successo la Juve scavalca l’Inter e conquista il primato solitario in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui nerazzurri.

Gonzalo Higuain regala, dunque, la vittoria e la vetta della classifica alla Juventus nel big match che chiude la settima giornata della serie A. I bianconeri espugnano il Meazza e infliggono la prima sconfitta stagionale all’Inter in un derby d’Italia infuocato, con le due squadre che si sono rese protagoniste di una partita ricca di intensità, occasioni da gol e continui colpi di scena.

Fuochi d’artificio fin dalle battute iniziali: al 4' i bianconeri passano in vantaggio con il gol di Paulo Dybala che riceve in profondità da Pjanic e incrocia col mancino beffando Handanovic. Al 17' un’ingenuità di De Ligt costa il calcio di rigore in favore dell’Inter: il difensore olandese colpisce con il gomito la sfera e l’arbitro Rocchi indica il dischetto. Dagli undici metri Lautaro Martinez è glaciale e batte Szczesny che si era tuffato dal lato giusto.

Conte perde Sensi e Godin per infortunio, nel secondo tempo Sarri inserisce Higuain e la mossa dà i suoi frutti a dieci minuti dal termine: triangolazione perfetta con Ronaldo che smarca Higuain, glaciale nel battere il portiere per il nuovo vantaggio dei bianconeri. Reazione nerazzurra nel finale ma non basta per mutare ancora il parziale: gli ospiti operano così il sorpasso in testa alla classifica prima della sosta per la Nazionale.

© Riproduzione riservata