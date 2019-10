Italia vicina a Euro 2020, Mancini chiama a raccolta i tifosi: "L'Olimpico ci aiuti"

«Spero che sabato l’Olimpico sia pieno e ci dia una mano, contro la Grecia sarà una sorta di pre-esame considerando che a Roma saranno in programma due partite dell’Europeo». È l’appello di Roberto Mancini in vista della sfida che può regalare all’Italia la qualificazione a Euro 2020.

«Ventura e Cassano dicono che abbiamo un girone troppo facile? Avevamo chiesto di inserirci con Spagna, Germania, Inghilterra - sorride -. Ognuno è libero di avere le proprie opinioni. Siamo contenti di essere riusciti ad allestire una buona squadra».

«Da parte nostra - ha aggiunto il ct degli azzurri Roberto Mancini, dal ritiro di Coverciano - cercheremo di disputare una grande partita e giocare bene come abbiamo fatto finora. Ci riteniamo soddisfatti del girone: da come eravamo partiti non era così scontato che andassimo avanti».

«Sabato in maglia verde? Io sono old fashion, preferisco l’azzurro o il bianco». Non accende Roberto Mancini la novità pensata dallo sponsor tecnico Puma di introdurre per l’Italia la terza maglia di color verde, novità che i tifosi vedranno con la Grecia.

Ufficializzata dal profilo twitter del marchio, la nuova divisa si ispira ai tessuti e all’architettura del Rinascimento ma strizza l’occhio anche alla nuova era della Nazionale riguardo ai giovani.

