Milan, Giampaolo sempre più in bilico: si fanno i nomi di Spalletti, Garcia e Pioli

Con il passare delle ore è sempre più in bilico la posizione dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, e in caso di esonero crescono le quotazioni di Luciano Spalletti, fra le alternative al momento più concrete assieme a Rudi Garcia e Stefano Pioli, anche se non sono esclusi altri profili.

Dopo della sofferta vittoria del Milan contro il Genoa, dopo una giornata di voci e indiscrezioni su un possibile esonero imminente, dalla società non sono arrivate smentite o particolari prese di posizione in difesa dell’allenatore.

Segnali in base ai quali si può presumere che le riflessioni di queste ore stiano portando i dirigenti rossoneri a valutare soluzioni alternative a Giampaolo, che in queste settimane è finito sul banco degli imputati non solo per i risultati (4 sconfitte nelle prime 7 giornate), ma anche per le sue scelte, per il gioco e l’atteggiamento della squadra.

Il disappunto della dirigenza è emerso chiaramente anche durante il primo tempo della partita con il Genoa, soprattutto dal modo di gesticolare del Cfo rossonero Zvonimir Boban, in tribuna.

