Milan, esonerato Giampaolo: arriva Pioli

Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Milan. Il club rossonero in mattinata ha comunicato al tecnico l'esonero, dopo soli tre mesi dall’inizio del suo incarico come allenatore (111 giorni).

In giornata la dirigenza di Casa Milan incontrerà Stefano Pioli per siglare l’accordo come nuovo tecnico.

L’allenatore emiliano firmerà un biennale da 1,5 milioni di euro. Sfumata l’ipotesi Luciano Spalletti, nonostante gli ultimi tentativi notturni per trovare un accordo sulla buonuscita tra allenatore e l’Inter, club che lo ha ancora sotto contratto fino al 2021.

In caso di fumata bianca, Stefano Pioli dirigerà il primo allenamento a Milanello nella giornata di domani. Si attendono solo le ufficialità.

