Tennis, esordio vincente per Federer a Shanghai. Avanzano Fognini e Berrettini

Fabio Fognini agli ottavi di finale del "Rolex Shanghai Masters", penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese.

Il tennista ligure, numero 12 del ranking mondiale e decimo favorito del seeding, si è imposto in tre set sullo scozzese Andy Murray, numero 239 Atp, in gara grazie a una wild card, reduce dai quarti a Pechino la scorsa settimana (i primi dopo un anno di "digiuno"). Fognini ha vinto con il punteggio di 7-6 (4), 2-6, 7-6 (2).

Ottimo esordio per Matteo Berrettini. Il 23enne romano, numero 13 del ranking mondiale ed undicesima testa di serie, in piena corsa per le Finals di Londra (e con un pensierino anche alla top ten), ha sconfitto con il netto punteggio di 6-2 6-1, in appena un’ora di gioco, il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 38 Atp.

Per Berrettini, semifinalista degli ultimi Us Open, si tratta della vittoria numero 36 in questa stagione (contro 18 sconfitte) che gli ha già regalato due titoli ATP a Budapest e Stoccarda, oltre alla finale a Monaco di Baviera. Oggi ha esordito anche Roger Federer: lo svizzero, testa di serie numero 2, ha battuto lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas 6-2, 7-6 (5).

