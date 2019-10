Giro di Lombardia, Mollema vince in solitaria

Bauke Mollema ha vinto in solitaria il Giro di Lombardia 2019, l’edizione numero 113 della "Classica delle foglie morte" con partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo 243 chilometri. Il corridore olandese della Trek-Segafredo con un’azione coraggiosa è scattato a 25 chilometri dal traguardo e ha preceduto Alejandro Valverde ed Egan Bernal che completano il podio della classica del Trittico d’Autunno.

«Non ci posso credere. E' incredibile aver vinto questo Giro di Lombardia. Ho colto il momento giusto sul Civiglio per attaccare, ho fatto la mia mossa e ho preso quei 30» di vantaggio decisivi».

Sono le parole a caldo di Bauke Mollema, trionfatore del 113/o Giro di Lombardia di ciclismo. «Oggi - ammette il ciclista olandese, 32 anni - c'erano avversari più veloci di me, ma ho pedalato benissimo e ho sfruttato le mie possibilità. Perché mi hanno lasciato andare via? Non lo so, magari mi hanno sottovalutato».

Soddisfatto anche Bernal, vincitore dell’ultimo Tour de France, oggi terzo: «Questo podio significa molto per me, anche perché è il primo in una classica monumento. Prima del via non pensavo nemmeno di poterci riuscire. Sono davvero contento anche se non ho vinto», le parole del colombiano.

