Tennis, Berrettini ai quarti a Vienna: Atp Finals sempre più vicine

Non si ferma la corsa di Matteo Berrettini al torneo di Vienna, e l’azzurro fa un altro passo verso le Atp Finals di Londra.

Il tennista romano, n.11 del ranking, ha battuto con un doppio 7-6 il bulgaro Grigor Dimitrov (n.29) e vola così ai quarti del torneo austriaco Atp 500, dove affronterà il vincente della sfida tra Rublev e Chung.

Berrettini difende l’ottavo posto nella Race to London, salendo a 2570 punti, a 285 lunghezze dalla settima piazza di Sascha Zverev, eliminato all’esordio a Basilea. Alle spalle Bautista Agut (2485), Goffin (2325) e Fognini (2280), tutti in campo in Svizzera.

