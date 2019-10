Tennis, Andrea Gaudenzi nuovo presidente dell'Atp

Andrea Gaudenzi, 46 anni, di Faenza, ex giocatore azzurro di tennis, sarà il nuovo presidente dell’Atp, l’Associazione che riunisce i tennisti professionisti. Oggi è stato nominato all’unanimità nel board dell’Atp ed entrerà in carica il primo gennaio 2020, guidando l’associazione per i prossimi quattro anni.

Per l’ex campione azzurro la nomina del board è arrivata all’unanimità. Entrerà in carica dal primo gennaio 2020, per quattro anni. In carriera, Gaudenzi è stato numero 18 del mondo e ha vinto tre titoli (Casablanca nel 1998, St.Poelten e Bastad nel 2001). Tra le sue 'vittimè lo statunitense Pete Sampras al Roland Garros e l’elvetico Roger Federer al torneo di Roma del 2002.

È stato capitano dell’Italia nella finale di Coppa Davis del 1998, a Milano. Smessi i panni di tennista professionista, ha conseguito un master in Business Administration diventando manager e imprenditore. Ha creato una propria società di management, gestendo tra gli altri Fabio Fognini e Andreas Seppi.

Oggi Gaudenzi vive a Londra, dà vita a startup nel settore musicale e dei giochi online. Nel tempi ha avviato una di alto livello anche con la Federtennis italiana, e in virtù di questa esperienza è divenuto consulente di Atp Media, società che cura anche i diritti televisivi dei tornei Atp 250 e 500.

