Berrettini si ferma in semifinale a Vienna, vince Thiem (3-6 7-5 6-3)

Due ore e mezza di battaglia in campo, poi Matteo Berrettini ha dovuto cedere al campione di casa. Si ferma in semifinale la corsa al torneo Atp di Vienna del 23enne tennista azzurro, battuto in tre set 3-6 7-5 6-3 da Dominic Thiem, numero 5 del mondo e primo favorito del seeding, che pure aveva sconfitto due settimane fa a Shanghai.

Ma Berrettini saluta il torneo austriaco con punti importanti per la qualificazione alle Atp Finals. E con una certezza: da lunedì prossimo scalerà la classifica entrando da numero 9 nella top ten mondiale. Sarà il quarto italiano dell’era Open a entrare nella rosa dei migliori dieci, dopo Panatta, Barazzutti e Fognini (il ligure aveva fatto il grande salto lo scorso giugno).

L’azzurro, allenato da Vincenzo Santopadre, semifinalista agli ultimi Us Open, vanta 42 vittorie (a fronte di 20 sconfitte) in una stagione che gli ha già regalato due titoli Atp (Budapest e Stoccarda), una finale a Monaco di Baviera, la prima semifinale in un Masters 1000 a Shanghai e la prima semifinale in un «500» a Vienna.

In ballo c'è l’ambita qualificazione alle Finals: nella Race to London Berrettini è ottavo alle spalle di Zverev con 130 punti di vantaggio sullo spagnolo Bautista Agut (eliminato a Basilea). Dopo il primo set conquistato, Berrettini ha dovuto fare i conti con la reazione nel secondo di Thiem che nell’ottavo game fallisce tre opportunità per salire 5-3, mentre l’azzurro ritrova la risposta e si assicura il contro-break passando poi in vantaggio per 5-4.

Nell’undicesimo gioco però l’austriaco ha tolto di nuovo la battuta all’azzurro e poco dopo ha pareggiato il conto dei set. Nel terzo il romano salva due palle-break di fila grazie soprattutto al servizio ma sulla terza cede. E con il terzo gioco vinto di fila Thiem vola in finale, la prima al torneo di casa. Ora il Masters di Bercy dove Berrettini avrà il match-point per volare alle Atp Finals di Londra.

