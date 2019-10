Juventus, senti Cristiano Ronaldo: "Potessi scegliere giocherei solo in Champions"

Forse sorprenderà, ma Cristiano Ronaldo non ci tiene a essere presente in tutte le partite. Così almeno ha detto in un’intervista sul numero del settimanale France Football in edicola domani e della quale è stata diffusa oggi un’anticipazione.

«Se non dipendesse che da me - le parole di CR7 - non giocherei che i match importanti. Quelli della Nazionale e della Champions League. Sono quel genere di partite che mi motivano, con una sfida, un ambiente difficile, la pressione».

«Tuttavia - prosegue Ronaldo - bisogna essere professionisti ed essere in forma tutti i giorni per fare onore alla propria famiglia e al club di cui si fa parte e ti paga per questo. Quindi, bisogna sempre dare il meglio».

«La mia motivazione non dipende dagli altri, io voglio sempre essere al top». Così dice a proposito della rivalità con Messi. «Da un certo punto di vista - ha detto CR7 - la nostra rivalità è stata salutare, il simbolo di quella tra i nostri club, il Real e il Barcellona. Mi pare che lui recentemente abbia detto che gli mancavo sul piano della competizione. Ma al di là di questo - ha aggiunto Ronaldo - la mia motivazione non dipende dagli altri».

