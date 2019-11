Formula 1, nelle libere di Austin vola Hamilton davanti alla Ferrari di Leclerc

Sulla pista di Austin Lewis Hamilton ha firmato il giro di più veloce nelle prove libere del venerdì in vista del Gp degli Stati Uniti, terz'ultima prova del Mondiale di Formula 1. Una gara che dovrebbe sancire per lui la conquista del sesto titolo mondiale ma che la Ferrari vorrebbe tanto far sua dopo le piccole e grandi delusioni delle ultime prove.

Il secondo tempo di Charles Leclerc, staccato di tre decimi dal leader come Max Verstappen su Red Bull, ha confermato che la Ferrari è più che competitiva in qualifica mentre, a quanto si è visto sulle prove di long run, la Mercedes ha ancora un deciso vantaggio in gara, specie tra le mani del britannico.

Un pò più lento rispetto al compagno di squadra è stato Sebastian Vettel, quarto a 658 millesimi da Hamilton e subito davanti a Valtteri Bottas (+813) con l’altra Mercedes. Settimo tempo per Alex Albon con la Red Bull e ottavo per Pierre Gasly con la Toro Rosso.

Buon decimo Antonio Giovinazzi con l’Alfa ma tutti questi piloti sono rimasti ben oltre il secondo di distacco da Hamilton, trovando qualche difficoltà su una pista che, dopo i primi approcci in cui si è scontata anche la carente gommatura, ha messo in evidenza le sue insidie, prime tra tutte la presenza di dossi accentuati. Nella prima parte della giornata, molti team hanno lavorato in ottica 2020, con una serie di test sugli pneumatici che Pirelli metterà a disposizione nella prossima stagione.

Sono stati raccolti dati preziosi per lo sviluppo della vettura nei mesi invernali e particolare cura a questo aspetto l’ha dedicata la Mercedes, con Hamilton e Bottas impegnati nella caccia al tempo solo nel finale. Leclerc era stato invece frenato da un problema all’acceleratore e infine punito dai commissari quando aveva fatto il tempone, vicinissiumo a quello che poi sarebbe stato il migliore di Verstappen, annullato per mancato rispetto delle linee del tracciato.

Un problema che si è ripresentato anche nella seconda sessione, quando si è spinto di più. Molti piloti sono stati puniti con la cancellazione del tempo registrato e la questione verrà discussa a fondo per stabilire una regola uniforme prima delle qualifiche.

