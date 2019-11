Djokovic trionfa a Parigi-Bercy, battuto Shapovalov in finale

Quinto titolo a Bercy per Novak Djokovic. Alla 50/a finale in un Masters 1000, il n.1 del mondo batte in finale 6-3, 6-4 Denis Shapovalov e conquista il 34/o titolo in questa categoria di tornei, uno in meno del recordman Nadal.

Nole conquista il 77/o titolo in carriera, che non gli basta però per restare n.1 del mondo. Dopo 275 settimane non consecutive lascia lo scettro a Rafa Nadal che, però, avrà solo 640 punti da amministrare durante le Atp Finals, che ne mette in palio fino a 1.500 per chi riuscisse a vincere il titolo senza sconfitte nel girone.

