Fernando Alonso conquista il primo podio nel rally, è terzo a Ula Neom

Fernando Alonso conquista il primo podio in una gara di rally. Il due volte iridato di F1 ha concluso al terzo posto nel raduno Ula Neom, nel deserto saudita, test probante in vista della Dakar 2020 che lo vedrà per la prima volta al via il prossimo il 5 gennaio a bordo di una Toyota Hilux con il copilota Marc Coma.

Il terzo posto di tappa è il miglior risultato raggiunto dall’equipaggio spagnolo da quando ad agosto hanno iniziato la loro preparazione per la Dakar. Il tandem Toyota è arrivato terzo nella quarta e ultima tappa di 175 km su terreni sassosi e sabbiosi, a 5'31'' dal vincitore della giornata e del rally, Yazeed Al-Rajhi, anch’esso su Toyota.

Il ritardo del pilota asturiano in classifica generale è stato alla fine di 16 minuti e 20 secondi. Al secondo posto il saudita Yasir Bin Seaidan (Mini), distaccati di 2'09''.

© Riproduzione riservata