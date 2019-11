L'Inter vince in rimonta sul Verona: 2-1 con i gol di Vecino e Barella

Vittoria in rimonta per l’Inter di Conte ai danni del Verona. A San Siro finisce 2-1: i nerazzurri soffrono inizialmente la spavalderia e le iniziative dei gialloblù, passando in svantaggio con il rigore di Verre. Nella ripresa, però, con la forza e i gol di Vecino e Barella, l’Inter si prende un successo pesante riscavalcando momentaneamente la Juve in vetta alla classifica, in attesa della sfida dei bianconeri contro il Milan.

La partenza della formazione ospite è praticamente perfetta: i gialloblù difendono con ordine concedendo pochissimo e ripartono con velenosità negli spazi di campo lasciati liberi dai nerazzurri. Proprio da una ripartenza, nasce l’episodio che sblocca inaspettatamente la partita a favore del Verona. E’ il 18' quando Zaccagni viene servito in area e steso da Handanovic in uscita: dal dischetto del rigore va Verre che non sbaglia e sblocca il risultato. Reazione rabbiosa da parte dell’Inter, che nel giro di pochi minuti sfiora il pareggio due volte con Lukaku e una con Brozovic.

La squadra di Conte continua a premere sull'acceleratore e nel finale di primo tempo va ancora una volta ad un passo dall’1-1 con Vecino, che calcia da posizione defilata trovando la respinta di Silvestri, con la palla che per poco non varca interamente la linea di porta. All’intervallo resiste il sorprendente vantaggio ospite. Nella ripresa l’Inter carica a testa bassa pensando solo a rimettere in sesto il match e al 65' ci riesce con Vecino, bravo a svettare sul cross di Lazaro e battere Silvestri per la rete del pareggio. Il Verona sembra non averne più e viene letteralmente schiacciato nella propria tre quarti dai nerazzurri, che all’83' completano la rimonta con una prodezza di Barella. Splendido il destro al giro del centrocampista che fa impazzire tutto San Siro e regala di fatto all’Inter 3 punti tanto pesanti quanto sudati.

