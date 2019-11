Paralimpiadi, il messinese Alessandro Arcigli domani al Quirinale

Domattina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà al Quirinale il messinese Alessandro Arcigli, Direttore Tecnico Paralimpico della Federazione Italiana Tennistavolo, e tutti gli azzurri saliti sul podio agli European Para Youth Games di Lahti, in Finlandia.

Faranno parte della delegazione, il tecnico Donato Gallo ed i sei pongisti paralimpici Elena Elli, Carlotta Ragazzini, Lorenzo Cordua, Lorenzo Magarelli, Matteo Orsi e Matteo Parenzan, che alla rassegna continentale paralimpica giovanile, disputata in terra scandinava, hanno arricchito con le loro prestazioni il medagliere italiano.

Nelle gare di singolare il bottino è stato di due ori, di Parenzan in classe 6 e Ragazzini in classe 1-5, e di due bronzi, di Orsi in classe 3-5 e Cordua in classe 9-10, e in quelle a squadre di tre ori, di Elli in classe 6-10, Parenzan in classe 6-7 e Cordua e Magarelli in classe 9-10, un argento, di Ragazzini in classe 1-5 e un bronzo, di Orsi in classe 3-5.

Alessandro Arcigli ha partecipato alle Olimpiadi di Atlanta 1996 come capo allenatore della nazionale femminile assoluta) e ha vinto 4 medaglie alle Paralimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012 da direttore tecnico paralimpico. Il prossimo obiettivo ovviamente i Giochi di Tokio del prossimo anno.

