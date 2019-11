Tsitsipas vince le Atp Finals, battuto Thiem in rimonta

Stefanos Tsitsipas è il nuovo campione delle Atp Finals. La O2 Arena elegge il classe 1998 "Maestro" del 2019 grazie al titolo conquistato in rimonta su Dominic Thiem: 6-7(6), 6-2, 7-6(4) lo score finale dopo due ore e trentacinque minuti di gioco nella prima finale del Masters tra due giocatori con un rovescio a una mano dal 2006 (Federer vs Blake).

Dopo una prima palla break cancellata da Thiem nel quarto gioco, il primo set si accende dal 3-3: Tsitsipas rischia alla battuta ma cancella due chance del 4-3 all’austriaco con un paio di volèe non banali, nel game successivo è invece il greco a veder sfumare una duplice occasione sul 15-40.

I due procedono così spalla a spalla sino al tie-break e a spuntarla è la testa di serie numero 5 per 8 punti a 6 al secondo set point utile. Nella seconda frazione il ventunenne di Atene cambia marcia: il break in apertura è una boccata d’ossigeno fondamentale verso il 6-2 archiviato in meno di mezz'ora e con appena due punti persi nei propri turni di servizio.

Il copione non cambia nel parziale decisivo: Tsitsipas fa le prove generali di break nel game inaugurale poi messo a segno sull'1-1. Thiem, tuttavia, non demorde e rientra in carreggiata dall’1-3 con tre giochi consecutivi restituendo alla finale un equilibrio sottile spezzato solamente da un altro tie-break.

Il greco spinge sulla diagonale sinistra e Thiem viene tradito per due volte dal suo rovescio: due mini-break permettono a Tsitsipas di provare la fuga sul 4-1, l’austriaco li recupera entrambi e impatta sul 4-4 ma perde i successivi tre punti. L’ateniese, battuto solamente da Nadal per una sconfitta indolore nel round robin, può alzare le braccia al cielo dopo una settimana da urlo e festeggiare il titolo più importante di una carriera in rampa di lancio.

© Riproduzione riservata