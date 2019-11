Serie B, Var per playoff e playout: sarà presente anche nel prossimo campionato

Anche il campionato di serie B, a partire dai prossimi playoff e playout, potrà contare sul Var. La decisione è stata presa, con 19 voti favorevoli e un solo contrario, dall’assemblea della serie cadetta tenutasi oggi in via Rosellini a Milano.

«Partiremo immediatamente con le attività obbligatorie previste dall’Ifab - ha commentato il presidente della Lega B Mauro Balata -, per essere pronti entro l’avvio dei playoff e dei playout. Lo dico con particolare senso di soddisfazione perchè il percorso non è stato facile. Si conferma la nostra capacità di innovare e di crescita di valore del prodotto serie B».

La Serie B aveva già adottato in deroga la cosiddetta "moviola in campo" già nella fase finale dello scorso campionato (playoff e playout) ed iniziato una fase sperimentale lo scorso agosto a Sportilia. «A questo punto ottempereremo a tutti i doveri organizzativi, tecnici e burocratici, in modo che il Var entri in vigore sicuramente per i playoff e i playout». Prima ci saranno sperimentazioni off line e attraverso amichevoli per la formazione degli arbitri.

