Euro 2020, ecco le squadre classificate. Sabato 30 il sorteggio dei gironi: Italia testa di serie

L'Italia sarà testa di serie ai prossimi Europei del 2020 che per la prima volta non avrà una sede. La sedicesima edizione del torneo di calcio, infatti, in occasione del 60° anniversario della sua nascita, si svolgerà in 12 distinte città europee: la partita inaugurale si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, invece le semifinali e la finale si disputeranno al Wembley Stadium di Londra.

A parteciparvi saranno 24 Nazioni che verranno divise in sei gironi, ognuno dei quali si terrà in una specifica zona del continente: Gruppo A a Roma e Baku, Gruppo B a San Pietroburgo e Copenaghen, Gruppo C ad Amsterdam e Bucarest, Gruppo D a Londra e Glasgow, Gruppo E a Bilbao e Dublino e Gruppo F a Monaco e Budapest. Sabato 30 novembre a Bucarest si terranno i sorteggi.

Le squadre qualificate al momento sono 20: si tratta di Belgio, Italia, Russia, Polonia, Ucraina, Spagna, Francia, Turchia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Finlandia, Svezia, Croazia, Austria, Germania, Olanda, Portogallo, Svizzera, Danimarca, Galles. Le altre quattro nazioni saranno scelte tra le 4 vincitrici dei play-off dell'Uefa Nations League (26 e il 31 marzo 2020).

Come detto l'Italia sarò testa di serie insieme con Belgio, Inghilterra, Ucraina, Spagna e Germania e sarà nel gruppo A: disputerà quindi le sue tre partite a Roma il 12, il 17 e il 21 giugno. Per gli azzurri il rischio principale è di pescare nel girone Francia o Croazia. Possibili anche Svizzera o Polonia. In terza fascia si trova poi il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione d'Europa uscente.

Ecco la composizione delle varie fascie:

TESTE DI SERIE: Belgio, Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Ucraina

SECONDA FASCIA: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda, Russia

TERZA FASCIA: Portogallo, Turchia, Danimarca, Austria, Svezia, Repubblica Ceca

QUARTA FASCIA: Galles, Finlandia e le vincenti dell'Uefa Nations League.

© Riproduzione riservata