Ibrahimovic torna in Svezia? Il video sui social sta facendo impazzire i tifosi

Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare in patria. Il 38enne attaccante svedese, libero dopo l’esperienza negli States con i Los Angeles Galaxy, ha pubblicato infatti sul suo account Twitter un video di 11 secondo dove si vede la maglia dell’Hammarby, club di prima divisione con sede a Stoccolma con il suo nome.

Nel filmato, che termina con il logo della squadra giunta terza nell’ultimo campionato svedese, il nome di Ibra appare anche sul retro della casacca.

Un’anticipazione o soltanto una provocazione: l’ex bomber di Juventus, Inter e Milan dovrebbe svelare a breve le sue intenzioni per il futuro. Di certo, non dormono sonni tranquilli le due società italiane che sembrano maggiormente intenzionate a riportarlo in Serie A, e cioè Milan e Bologna. Perchè Ibra potrebbe già aver optato per un ritorno alle origini.

