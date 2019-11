Champions League, perla di Dybala: la Juve batte l'Atletico e blinda il primo posto

La Juventus vince ancora e allunga in vetta al Gruppo D di Champions League, battendo per 1-0 l’Atletico Madrid con la rete del solito Dybala. Salgono a 13 i punti dei bianconeri in un girone dominato, mentre gli spagnoli restano secondi a 7 punti nonostante il ko, ma dovranno fare attenzione all’ultima giornata perchè il Leverkusen dista solo un punto.

Tanto equilibrio e non grandissime emozioni nel corso di un primo tempo poco scintillante, in cui i bianconeri iniziano meglio tenendo tanto in mano il pallino del gioco, senza però trovare lo spunto giusto per far male. Dall’altra parte invece i colchoneros restano un pò troppo a guardare, rendendosi pericolosi solo con un colpo di testa alto di Saul.

Proprio a qualche istante dall’intervallo, quando sembrava che lo 0-0 potesse resistere fino al riposo, ci pensa Dybala a tirare fuori il coniglio dal cilindro con un gol su calcio di punizione defilatissimo, su cui Oblak avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Juve che va avanti così 1-0.

Nella ripresa troppo timida la reazione degli spagnoli, che al 67' rischiano di incassare il secondo gol: protagonista il neo entrato Bernardeschi che sfortunatamente centra il palo con un bel mancino. Nel finale di gara l’Atletico, dopo una gara opaca e giocata al di sotto delle reali possibilità, dimostra quantomeno un pizzico di voglia di cercare il pareggio, ma ogni tentativo è vano. Al triplice fischio resiste l’1-0 firmato Dybala.

