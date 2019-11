Hamilton allontana l'addio della Mercedes: "Resterà in Formula 1"

«La Mercedes è in Formula 1 per restarci e sono convinto che andrà avanti». A margine delle libere del Gran Premio di Abu Dhabi Lewis Hamilton risponde così ad una domanda su un possibile addio in futuro della Mercedes al Circus della Formula 1. «Stiamo già pensando - assicura il campione del mondo - a come migliorare ancora nel 2020».

«Questa è stata una stagione da dieci per il team - aggiunge Hamilton ai microfoni di Sky - Abbiamo avuto la capacità di analizzare gli errori in maniera critica e risollevarci sempre dopo le sconfitte. Gare come il Messico o la Francia sono state meravigliose».

La sfida con Max Verstappen e Charles Leclerc. «Non credo che avrò problemi a lottare con piloti giovani come Verstappen o Leclerc, penso che la prossima stagione sarò ancora più in forma, concentrato e al massimo delle mie possibilità».

© Riproduzione riservata