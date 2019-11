F1, pole di Hamilton ad Abu Dhabi: seguono Verstappen e le Ferrari

Bentornato Lewis Hamilton. Dopo nove qualifiche senza primeggiare, il recordman all-time delle pole position in Formula 1 ad Abu Dhabi tornerà a scattare dalla prima casella della griglia di partenza.

Ottantotto pole in carriera per il britannico, campione del mondo in carica, che sul tracciato di Yas Marina tira fuori il massimo da una Mercedes spaziale e sempre più dominatrice negli Emirati Arabi. Una festa a "metà" per le frecce d’argento che in qualifica piazzano Valtteri Bottas in seconda posizione ma, per effetto della penalità per sostituzione della powerunit, il finlandese sarà costretto a partire dall’ultima casella.

Ed è così che ad Abu Dhabi si riproporrà il duello Hamilton-Verstappen grazie a un’ottima performance da parte dell’olandese, capace di sfruttare il mezzo passaggio a vuoto della Ferrari. Solo una seconda fila per le Rosse di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, imbottigliate nel traffico durante le fasi decisive della Q3 e comunque non all’altezza in un terzo settore alquanto complicato.

