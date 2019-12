Russia bandita da Olimpiadi, l'agenzia antidoping russa su ricorso: "Nessuna chance"

Il capo dell'agenzia antidoping russa Rusada, Yuri Ganus, sostiene che la Russia non abbia "nessuna chance" di ribaltare in appello la decisione della Wada di bandirla per quattro anni dai principali tornei sportivi internazionali, comprese le Olimpiadi. "Non c'è nessuna chance - ha detto Ganus all'agenzia Afp - di vincere questo caso in tribunale".

Precedentemente Svetlana Zhurova, prima vicepresidente della Commissione Affari internazionali della Duma, aveva ribadito l'intenzione di Mosca di ricorrere in appello presso la Corte di arbitrato per lo sport (CAS) con sede a Losanna. Il capo della Rusada ha definito la decisione della Wada "una tragedia" e ha aggiunto che alcuni atleti russi stanno pensando di lasciare la Russia per poter gareggiare.

