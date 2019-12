Champions, la Juve pesca il Lione: poi Napoli-Barça e Atalanta-Valencia

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di Champions dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon. Le partite di andata si disputeranno il 18, 19, 25 e 26 febbraio, quelle di ritorno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Tutte le gare inizieranno alle 21. Il sorteggio dei quarti, delle semifinali e della finale è in programma il 20 marzo.

OTTAVI DI FINALE:

Borussia Dortmund (Ger) - Paris Saint Germain (Fra)

Real Madrid (Esp) - Manchester City (Eng)

ATALANTA (ITA) - Valencia (Esp)

Atletico Madrid (Esp) - Liverpool (Eng)

Chelsea (Eng) - Bayern Monaco (Ger)

Lione (Fra) - JUVENTUS (ITA)

Tottenham (Eng) - RB Lipsia (Ger)

NAPOLI (ITA) - Barcellona (Esp).

Tornando sul Lione, Nedved ammette: "Non l’ho seguito quasi per niente, non me l’aspettavo, ho seguito più le inglesi, adesso li studieremo, il nostro staff tecnico è molto bravo in questo e saprà come affrontarli". Sorteggio favorevole, dunque, un’ottima notizia per una Juve che sogna da anni di alzare al cielo la Champions.

"Non deve diventare un’ossessione, ma vogliamo che sia un obiettivo concreto, ci sentiamo all’altezza delle altre grandi squadre e di poter competere per la vittoria finale, però non si può puntare solamente alla Champions come obiettivo stagionale". Una delle armi in più di questa Juve, ovviamente Cristiano Ronaldo che ha un grande feeling con la Champions.

"Lo vedo molto bene, non dimentico che è stato messo in dubbio un giocatore come lui o come Buffon, ma sono sempre stato tranquillo perché so che campioni sono e quando arriva il momento giusto, dove altri non ci sono, loro sì, ci sono. I fuoriclasse - conclude Nedved - arrivano sempre nel momento giusto. Cristiano ha avuto problemi fisici, adesso li ha superati, ma l’importante è che lui e tutta la squadra arrivino in forma tra febbraio e marzo".

