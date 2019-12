La Juventus batte la Sampdoria con due gioielli di Dybala e Ronaldo

La Juventus espugna il campo della Sampdoria nell’anticipo della 17esima giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri vince 2-1 a Marassi grazie alle prodezze dei suoi attaccanti, autori di due gol di pregevole fattura.

Prima la girata, al volo, di Paulo Dybala da posizione decentrata e poi il colpo di testa, a seguito di una spettacolare elevazione, di Cristiano Ronaldo. In mezzo il temporaneo pareggio doriano grazie al gol di Gianluca Caprari, poi espulso nel finale di partita, lesto a sfruttare un’indecisione della difesa bianconera.

La compagine torinese si riporta così, da sola, in vetta alla serie A raggiungendo quota 42 punti, in attesa della partita di sabato dell’Inter contro il Genoa. La Sampdoria, allenata da Claudio Ranieri, resta con 15 punti nelle parti basse della classifica. La partita si è giocata eccezionalmente di mercoledì a causa della Supercoppa italiana, che vedrà sfidarsi Juventus e Lazio, prevista per domenica a Riad, in Arabia Saudita.

