Il Villarreal "boccia" Giuseppe Rossi, nessun contratto per l'attaccante azzurro

Se lo vorrà, potrà continuare ad allenarsi col resto della squadra ma non ci sarà nessun contratto al Villarreal per Giuseppe Rossi.

Secondo "As", il Sottomarino Giallo avrebbe deciso di non ingaggiare il 32enne attaccante italo-americano, attualmente svincolato, che dal 14 ottobre scorso aveva cominciato a lavorare agli ordini di Calleja con la prospettiva di un possibile contratto.

Rossi, la cui ultima esperienza risale alla stagione 2017-18 col Genoa, ha lavorato bene ma non abbastanza da convincere la società spagnola: in attacco ci sono già Gerard Moreno, Carlos Bacca, Toko Ekambi e Samu Chukwueze, nessuno di loro dovrebbe andare via a gennaio e il Villareal non si può permettere altri innesti.

A questo punto Rossi, che al Sottomarino Giallo aveva giocato dal 2007 al 2013, si guarderà in giro alla ricerca di altre opportunità.

© Riproduzione riservata