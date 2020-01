Tennis, inizia l'Atp Cup: Fognini e Travaglia guidano l'Italia contro la Russia

Alle 10.30 italiane di domani inizia l'avventura italiana nell’Atp Cup, il nuovo evento a squadre in calendario dal 3 al 12 gennaio (live su SuperTennis). Nella prima giornata l’Italia affronta la Russia sul veloce della RAC Arena di Perth, sede degli incontri del Gruppo D. L’altra sfida del girone è Stati Uniti-Norvegia.

Saranno i numeri due dei rispettivi team, Stefano Travaglia e Karen Khachanov ad "aprire le ostilità". Tra il 28enne di Ascoli Piceno, numero 84 del ranking mondiale, e il 23enne moscovita, numero 17 Atp non ci sono precedenti. A seguire la sfida più attesa, quella tra i due numeri uno, Fabio Fognini e Daniil Medvedev.

Il 23enne moscovita, numero 5 Atp e finalista agli ultimi US Open, è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti con il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale: l’azzurro si è imposto nella prima sfida, giocata al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati nel 2017, il russo ha invece vinto in semifinale a Sydney nel 2018 e nei quarti del "1000" di Shanghai lo scorso ottobre. In chiusura il doppio tra la coppia azzurra formata da Fognini e Simone Bolelli e quella russa composta da Khachanov e Medvedev.

