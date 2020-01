Coppa Italia, Juventus ai quarti: poker all'Udinese

Tutto facile per la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia: i bianconeri stendono 4-0 l’Udinese e si guadagnano il pass per i quarti, dove affronteranno la vincente di Parma-Roma (in programma domani alle 21.15).

Decidono la doppietta di Dybala e i sigilli di Higuain e Douglas Costa. Senza Cristiano Ronaldo influenzato, ci pensano Dybala e Higuain ad accendere la luce allo Stadium. Il Pipita parte forte e si rende pericoloso almeno un paio di volte prima di confezionare un gol magnifico insieme al connazionale: un triplo scambio tra i due argentini porta Higuain a controllare di petto in area e battere Nicolas per l’1-0, appena dopo il quarto d’ora di gioco.

Passano una decina di minuti e arriva anche il raddoppio bianconero: Bernardeschi viene steso in area da Nicolas in uscita, rigore sacrosanto e Dybala non sbaglia la chance del 2-0. Al 41' la Juve rischia di chiuderla già prima dell’intervallo, ma Bentancur è sfortunato nel centrare un palo con una bella conclusione dalla distanza (decisiva anche una deviazione in tuffo di Nicolas).

Nella ripresa è pura accademia per la squadra di Sarri, che si diverte e dilaga: Dybala disegna un capolavoro che vale il 3-0, proprio qualche istante prima dell’annullamento di un gol ad Higuain, poi arriva anche il poker realizzato da Douglas Costa sul secondo rigore di serata. Nel finale Rugani va ad un passo dal quinto gol con un colpo di testa che si schianta sul legno, dopo il bel cross di Bernardeschi su punizione.

