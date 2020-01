Carlos Sainz vince la Dakar per la terza volta in carriera, Alonso chiude 13esimo

Il pilota spagnolo Carlos Sainz ha vinto per la terza volta in carriera la Dakar. A bordo di una Mini Sainz si è aggiudicato la 42ma edizione del grande rally che quest’anno è approdato per la prima volta in Africa. Lo spagnolo aveva già vinto nel 2010 con la Volkswagen e nel 2018 con la Peugeot.

Al secondo posto si è classificato il principe del Qatar Nasser al-Attiyah su Toyota, terzo il francese Stephane Peterhansel anche lui su Mini una Mini. L’ex campione del mondo di F1 Fernando Alonso è giunto 13mo al traguardo alla guida di una Toyota.

Nell’ultima tappa si è registrato un grave incidente che ha coinvolto il motociclista olandese Edwin Straver alla guida di una Ktm. Straver si trova ricoverato all’ospedale di Riyad e le sue condizioni sono critiche, secondo le prime informazioni potrebbe avere avuto addirittura un arresto cardiaco e la rottura di una vertebra cervicale.

