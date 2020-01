La Lazio batte la Sampdoria e conquista l'undicesima vittoria di fila

Undicesima vittoria consecutiva per una Lazio roboante, che travolge 5-1 una Sampdoria anonima con la tripletta di Immobile e i sigilli di Caicedo e Bastos; per gli ospiti in gol Linetty. Partita a senso unico quella andata in scena all’Olimpico: la banda di Inzaghi domina in lungo e in largo gli uomini di Ranieri, costretti all’undicesimo ko stagionale e ridimensionati dopo la bella vittoria della scorsa settimana.

I biancocelesti salgono a quota 45 punti, momentaneamente a -1 dall’Inter e a -3 dalla Juventus, con una partita ancora da recuperare. Bastano 20 minuti alla Lazio per chiudere la pratica: Caicedo sblocca la gara approfittando di una dormita di Colley, Immobile raddoppia su rigore al 17' (mano di Murru) e appena tre giri d’orologio più tardi realizza la sua doppietta personale mettendo in ginocchio la Samp.

Nella ripresa il copione della gara non cambia di una virgola, con la squadra di Inzaghi che controlla tranquillamente la situazione, dilagando prima con Bastos appena entrato e poi ancora con Immobile, che realizza il suo terzo gol di nuovo su rigore (mano di Colley). Il bomber laziale sale a quota 23 gol in campionato, confermando sempre di più la sua stagione d’oro e il primo posto solitario nella classifica marcatori. La rete di Linetty rende leggermente meno amara la sconfitta per i blucerchiati, che finiscono anche in inferiorità numerica per il rosso diretto sventolato a Chabot.

© Riproduzione riservata