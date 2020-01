Australian Open, cinque tennisti italiani accedono al secondo turno

Sono cinque i tennisti italiani, quattro uomini e una donna, ad accedere al secondo turno degli Australian Open. Ieri Matteo Berrettini, numero 8 del mondo e tennista di punta della pattuglia azzurra, per la prima volta ha superato il primo turno a Melbourne: nella notte italiana il 23enne romano ha sconfitto agevolmente 6-3, 6-1, 6-3 il 25enne australiano Andrew Harris, numero 162 Atp e in gara con una wild card.

Tutto facile anche per Jannik Sinner, numero 82 del ranking mondiale e campione della Next Gen, che come Berrettini approda per la prima volta al secondo turno in Austeralia (e in un Major in genere): il 18enne di Sesto Pusteria ha sconfitto per 7-6, 6-2, 6-4, in due ore e 19', l’australiano Max Purcell, numero 216 Atp. Con questo successo l’azzurro eguaglia Roger Federer, che aveva vinto il suo primo incontro Slam a 18 anni e 5 mesi. Lo stesso svizzero ha speso alla vigilia parole di miele per lui, qausi a volerlo eleggere suo erede. Domani al secondo turno Sinner dovrà vedersela col 27enne ungherese Marton Fucsovic, numero 67 del ranking mondiale, che all’esordio ha eliminato a sorpresa il canadese Denis Shapovalov, 13esima testa di serie.

Terzo azzurro al secondo turno è Fabio Fognini, autore di un’impresa contro Reilly Opelka, n 38 ATP e suo giustiziere al primo turno degli Us Open 2019: il ligure, sotto di due set e 0-1 nel terzo al momento dell’interruzione per maltempo, al rientro in campo è stato capace di rivoltare la partita, vincendo 3-6, 6-7, 6-4, 6-3, 7-6 in tre ore e 38' contro lo statunitense Reilly Opelka. Domani per lui un impegno meno difficile dell’esordio: se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson, n 66 del ranking.

A completare il quartetto dei tennisti al secondo turno c'è Andreas Seppi: l’altoatesino, n 84 del ranking, alla 15^ partecipazione allo Slam australiano dove ha raggiunto in quattro occasioni gli ottavi, vola per l’11esima volta al secondo turno grazie al successo per 6-4, 6-4, 7-6 su Miomir Kecmanovic, numero 53 Atp. Per Seppi c'è ora un avversario di alto livello, Stan Wawrinka, 15esima testa di serie del seeding, in vantaggio nei 13 precedenti per 9-4.

In campo maschile le soddisfazioni per l’Italia finiscono qui. L’altro 50% dei nostri rappresentanti, infatti, non riescono a sovvertire i pronostici contro i rispettivi avversari.

Sconfitto Marco Cecchinato, cui non sono bastati cuore e grinta per avere ragione del tedesco Alexander Zverev: il 22enne di Amburgo l’ha spuntata per 6-4, 7-6 (4), 6-3 firmando la prima vittoria stagionale. Lorenzo Sonego, contro un Nick Kyrgios irresistibile al servizio, si è arreso per 6-2, 7-6 (3), 7-6 (1). Tornano a casa anche Stefano Travaglia, sconfitto 6-4, 6-3, 6-4 dal cileno Cristian Garin (incontro interrotto con il sudamericano avanti due set a zero), e il lucky loser Lorenzo Giustino, battuto 6-2, 6-1, 6-3 dal canadese Milos Raonic (match interrotto sul 5-1 del terzo set).

Tra le donne fuori Jasmine Paolini, che ha ceduto 7-5, 6-4 alla russa Anna Blinkova, e la qualificata Elisabetta Cocciaretto, che, sulla superficie della Rod Laver Arena, ha lottato più di quanto non dica il punteggio (6-2, 6-2), prima di arrendersi alla tedesca Kerber. Bene invece anche Camila Giorgi, che ha regolato, con un doppio 6-3, la tedesca Antonia Lottner, che arrivava dalle qualificazioni.

