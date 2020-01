Australian Open, Fognini si ferma agli ottavi: battuto da Sandgren

Fabio Fognini si ferma agli ottavi di finale degli Australian Open maschili, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. Il tennista ligure, testa di serie numero 12, si è arreso in quattro set, con il punteggio di 7-6(5) 7-5 6-7(2) 6-4, all’americano Tennys Sandgren, che si qualifica così per i quarti di finale.

Tutto facile invece per Novak Djokovic. Il campione in carica vola ai quarti di finale battendo l’argentino Diego Sebastian Schwartzman per 6-3 6-4 6-4 in poco più di due ore. Ora il serbo, n.2 Atp, affronterà il canadese Milos Raonic che ha vinto contro il croato Marin Cilic anche lui in tre set: 6-4 6-3 7-5.

Anche Roger Federer vola ai quarti: lo svizzero, n.3 del ranking e del seeding, ha superato in quattro set il 27enne ungherese Marton Fucsovics, n.67 Atp, col punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2. Nel prossimo turno affronterà proprio l’americano Tennys Sandgren.

