Schianto con l'elicottero, muore la star dell'Nba Kobe Bryant: giocò anche a Reggio Calabria

La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito Tmz.

Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti, compresa la figlia Gianna Maria. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime.

Le autorità stanno indagano sulle cause che hanno provocato l’incidente. Alcuni scatti mostrano una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles. Bryant lascia oltre alla moglie Vanessa anche i loro tre figli: Natalia, Bianca e il neonato Capri.

Bryant iniziò a giocare a basket a 3 anni e visse in Italia dai 6 fino ai 13 anni di età seguendo gli spostamenti del padre nelle varie città dei club per i quali giocava. Tra il 1984 e il 1991 passò da Rieti a Reggio Calabria, per proseguire a Pistoia e infine a Reggio Emilia.

Tornato negli USA vinse il titolo statale con la Lower Merion High School, situata in un sobborgo di Filadelfia, infrangendo al contempo il record di punti nel quadriennio liceale per la zona di Philadelphia detenuto da Wilt Chamberlain, realizzandone 2.883.

