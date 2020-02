La Spal comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra Leonardo Semplici.

"La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni", si legge in una nota del club emiliano. Per la sostituzione dell'allenatore, circola con insistenza il nome di Gigi Di Biagio, ex ct dell'Under 21 azzurra.

