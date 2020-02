Pelè depresso per i problemi all'anca, il figlio: "Cammina male e non esce di casa"

I problemi di deambulazione causati in parte dall’età e in parte da un intervento all’anca stanno rattristando Pelè, che per l’imbarazzo esce molto poco di casa. È quanto afferma il figlio di O Rei, Edinho, in un’intervista a GloboEsporte.com di cui è stata fornita una anticipazione.

«È fragile sul fronte della mobilità dopo un trapianto di anca e una riabilitazione non adeguata - dichiara Edinho parlando della leggenda del calcio che compirà 80 anni a settembre -. Questo problema finisce per provocare una certa depressione. Lui è O Rei, è sempre stato una figura così imponente, e oggi non può più camminare bene. Questo lo intimidisce, lo imbarazza. Ma in generale, a parte quello, sta bene, considerata l’età e tutto».

«Certo non può camminare normalmente, lo fa solo con l’aiuto di un deambulatore - ha sottolineato ancora Edinho -. È persino migliorato un pò rispetto a qualche tempo fa, quando ha dovuto usare la sedia a rotelle, ma ha ancora molte difficoltà a camminare. Per questo non vuole uscire, farsi vedere, praticamente non lascia mai casa, vive quasi da recluso».

