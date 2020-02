Coronavirus, Gran Premio della Cina di Formula 1 rinviato a data da destinarsi

Ora è ufficiale: il Gp di Cina di Formula 1 di Shangai non si correrà il 19 aprile, come previsto. La Fia ha infatti ufficializzato il rinvio della gara, causa coronavirus, accogliendo la richiesta avanzata dalle autorità cinesi.

«Ci auguriamo di poter correre in Cina quanto prima possibile, esprimendo i nostri auguri per il meglio alla popolazione locale in questo momento difficile», sottolinea la nota della Fia, confermando che al momento non è stata fissata alcuna data alternativa.

La decisione di rinviare il Gp della Cina è stata ufficializzata con una dettagliata nota sul sito ufficiale della federazione internazionale dell’automobile: «In vista della continua diffusione del nuovo coronavirus e dopo consultazioni con la Federazione automobilistica cinese e l'assessorato allo sport di Shanghai, il promotore del Gran

premio, Juss Sports Group, ha chiesto ufficialmente alla Fia il rinvio della gara e la federazione, insieme alla Formula 1, hanno deciso congiuntamente di accogliere la richiesta e di rinviare il Gp previsto per il 19 aprile».

«Tale decisione - spiega la Fia - è stata adottata per garantire la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte

nell’evento e dei tifosi. Fia, Formula 1, Camf, autorità locali, promotori e team - si sottolinea infine - continueranno a

lavorare per individuare potenziali altre date per il Gran premio nel corso dell’anno, qualora la situazione dovesse

migliorare. La situazione globale relativa al virus continuerà a essere monitorata dalla Fia per quanto riguarda altri eventi sportivi».

