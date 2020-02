Coppa Italia, il Napoli batte l'Inter nell'andata della semifinale

Il primo round della semifinale tra Inter e Napoli va ai partenopei, capaci d’imporsi 1-0 in casa dei nerazzurri centrando così un risultato prezioso in vista della gara di ritorno al San Paolo. Decisivo un gran gol di Fabian Ruiz ad inizio ripresa. Sotto tono la squadra di Conte, che ha ritrovato il tandem d’attacco Lukaku-Lautaro, ma con meno sintonia e affiatamento del solito. Prestazione di carattere e personalità invece per la formazione di Gattuso, che torna subito a sorridere dopo il brutto ko interno con il Lecce in campionato.

Tanto equilibrio e pochissime emozioni a San Siro in un primo tempo incolore: il gioco ristagna molto nella zona centrale del campo e di occasioni vere da gol praticamente non se ne vedono. L’unica degna di nota è in favore dei partenopei proprio a ridosso dell’intervallo: bellissima l’azione in ripartenza che libera Zielinski alla conclusione, Padelli però è bravo nell’uscita e mura la conclusione del polacco. Sul rimpallo in area gli azzurri protestano per un fallo di mano di de Vrij, non punito giustamente dall’arbitro.

Più convinta la partenza dell’Inter ad inizio ripresa, ma alla prima sortita offensiva è il Napoli a sbloccarla: scambio al limite tra Mertens e Fabian Ruiz, lo spagnolo si accentra e lascia partire un sinistro perfetto che batte Padelli. La reazione nerazzurra è più di nervi che di qualità: gli uomini di Conte fanno fatica a sfondare e solo al 75' sfiorano il pareggio a seguito di una mischia in area, con Lukaku che non riesce a risolvere venendo murato dai difensori ospiti.

Nel finale l’Inter prova ad accelerare i tempi a caccia del gol del pareggio, il Napoli però si difende con le unghie e con i denti tenendosi stretto l’1-0. Un risultato importante per i partenopei, ma si deciderò tutto al San Paolo il 5 marzo.

