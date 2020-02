Sexy ricatto a Mario Balotelli, indagata una diciottenne

La Procura di Vicenza ha chiuso le indagini su una 18enne che avrebbe tentato di ricattare Mario Balotelli. La giovane, allora 17enne, rischia di finire a processo per rispondere di tentata estorsione. La ragazza avrebbe avuto, ancora minorenne, una relazione con il giocatore, al quale avrebbe assicurato di essere maggiorenne.

Alla fine della relazione la ragazza avrebbe cercato di estorcere all’attaccante del Brescia 100 mila euro per non denunciarlo per violenza sessuale, ma il giocatore non aveva pagato e aveva sporto denuncia. La giovane con un avvocato avrebbe anche cercato di vendere la sua storia al settimanale 'Chi', ma senza fortuna.

