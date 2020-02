Biathlon, secondo oro mondiale per Dorothea Wierer: vince nell'individuale

Altro oro per Dorothea Wierer ai Mondiali di biathlon ad Anterselva. La fuoriclasse altoatesina, dopo il titolo iridato nell’inseguimento, si ripete anche nell’individuale. Per lei si tratta della terza medaglia in questa edizione dopo l’argento nella staffetta mista.

Carattere, determinazione, e una classe senza confini. In una sola parola Dorothea Wierer. L’altoatesina è insaziabile e dopo l’oro nella prova d’inseguimento conquista la medaglia più importante anche nella gara individuale suggellando nuovamente la sua grandezza. Un trionfo ancora più pesante se si considera l'andamento della gara, con la campionessa chiamata alla rimonta sin dopo il primo poligono, con un errore che la fa scendere momentaneamente in 24esima posizione.

La svolta arriva dopo la terza serie di tiro: Wierer colpisce tutti i bersagli e si rilancia prepotentemente anche grazie a una prova fantastica sugli sci. Il quinto poligono è perfetto, la 29enne delle Fiamme Gialle esce così in vetta con 2"2 su una arrembante e temibile Vanessa Hinz, oggi alla miglior gara della sua vita.

L’ultima frazione è palpitante, 'Doro' riesce a mantenere i 2"2 sulla tedesca e chiude così davanti a tutti centrando il terzo oro della sua carriera ai Mondiali. Una gioia unica per la detentrice della sfera di cristallo, capace di imporsi ancora ad Anterselva, la sua pista di casa. Il pubblico è in visibilio e la gioia è doppia anche per la classifica generale, dove Wierer è praticamente in fuga su una deludente Tiril Eclhoff, adesso indietro di 94 punti.

© Riproduzione riservata