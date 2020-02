La Roma ritrova il sorriso e la vittoria, quattro gol al Lecce

Dopo tre sconfitte consecutive e dopo oltre un mese senza successi, la Roma torna a vincere in campionato superando il Lecce per 4-0. All’Olimpico decidono le reti di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov: i capitolini si portano momentaneamente a -3 dal quarto posto dell’Atalanta, che però dovrà recuperare la sfida con il Sassuolo.

Nuova sconfitta invece per la squadra di Liverani, che non riesce a dar seguito alla striscia di 3 vittorie di fila. Avvio determinato e propositivo della squadra di Fonseca, che spaventa gli ospiti in almeno due occasioni importanti, prima di trovare il vantaggio al 13': Mkhitaryan ruba palla sulla tre quarti e offre un assist al bacio per Under, che apre il piattone e batte Vigorito per l’1-0.

I salentini provano a scuotersi con un paio di ripartenze non andate a buon fine, mentre al 27' è ancora la Roma sfiorare il gol: stavolta Under si accentra e serve Dzeko, che però spara a lato da posizione favorevole. Ancora più incredibile, invece, la palla gol sciupata da Pellegrini pochi istanti più tardi, con il numero 7 capitolino che colpisce male da pochi metri su servizio di Dzeko.

Chi non sbaglia, al 38', è Mkhitaryan: l’armeno si propone in area e sfrutta l’assist di Dzeko per battere ancora Vigorito e fare 2-0. Nella ripresa la squadra di Liverani tenta di dare una scossa alla propria gara provando ad impensierire maggiormente la Roma, ma al 70' i padroni di casa calano il tris con Dzeko, il cui gol viene inizialmente annullato per fuorigioco e convalidato solo con l’aiuto della sala Var qualche istante più tardi.

Lapadula va vicino al gol della bandiera salentina colpendo un incredibile palo, all’81' poi c'è spazio per il poker romanista di Kolarov su assist di Carles Perez, che fa scorrere i titoli di coda sul match.

