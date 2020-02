Champions League, la Juventus stecca a Lione: Tousart decide la gara d'andata

Una brutta Juventus cade a Lione 1-0, perdendo il primo round degli ottavi di finale di Champions League. Prestazione anonima dei bianconeri, puniti dal gol di Tousart nella prima frazione di gioco. La reazione di nervi nella ripresa non basta alla squadra di Sarri, ora costretto a rivedere tante cose per cercare di far invertire la rotta ai suoi, chiamati alla rimonta nella sfida di ritorno, in programma il 17 marzo.

Match subito scoppiettante in avvio, con la squadra di Sarri che al 5' va già a centimetri dal vantaggio: Ronaldo prova ad inventare a sinistra, ma sul suo cross Cuadrado arriva un soffio in ritardo e non riesce a deviare sotto porta. I ritmi poi si abbassano leggermente e piano piano i francesi iniziano a prendere coraggio.

Al 21' la prima vera palla gol per la squadra di Garcia è targata Toko Ekambi, che anticipa tutti su un cross da corner e colpisce una clamorosa traversa. Vantaggio del Lione rimandato solo di una decina di minuti, visto che al 31' Aouar semina il panico lungo l’out mancino e serve al centro l’accorrente Tousart, che con un tocco al volo di sinistro mette dentro l’1-0.

Ronaldo prova subito a rispondere, ma prima dell’intervallo sono ancora i francesi a sfiorare il gol: Pjanic e Bonucci non si capiscono, Toko Ekambi prova ad approfittarne senza però inquadrare lo specchio da posizione invitante. Nella ripresa la squadra di Sarri tenta di rialzare la testa, ma il Lione concede pochissimo dietro.

La prima vera chance per i bianconeri arriva al 70', con Dybala che calcia di prima intenzione nel cuore dell’area su cross di Alex Sandro, mettendo sul fondo di poco. Nel finale la Juve tenta gli assalti disperati alla ricerca del pareggio, ma Higuain e compagni non trovano fortuna, protestando anche per due presunti falli da rigore non ravvisati da arbitro e assistenti. Vince il Lione 1-0, Juve chiamata alla rimonta come l’anno scorso con l’Atletico Madrid.

