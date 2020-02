Coronavirus, quarto calciatore della Pianese sospetto positivo: in isolamento a casa

Un quarto giocatore della Pianese, la squadra di calcio di Piancastagnaio (Siena) che milita nel campionato di serie C, è risultato «positivo al Covid-19». Lo rende noto la stessa società sportiva con una nota aggiungendo che al momento si trova «in isolamento nella sua abitazione ed è sotto osservazione da parte delle autorità competenti».

Nel comunicato non si specifica se il giocatore sia in isolamento domiciliare in Toscana o in un’altra regione. Degli altri giocatori due sono seguiti dai servizi sanitari toscani, un altro è in isolamento a Ravenna. In totale sono cinque i casi sospetti positivi al coronavirus

all’interno della società di calcio di Piancastagnaio. Oltre ai quattro giocatori, infatti, tra i sospetti positivi nei giorni scorsi anche un collaboratore della società che si trova ricoverato all’ospedale di Siena.

