Coronavirus, cancellata la prima tappa del MotoGp in Qatar per le restrizioni italiane

Il primo Gran premio del Motomondiale di MotoGp, in programma in Qatar l’8 marzo a Losail, è stato cancellato per l’emergenza coronavirus. E anche quello successivo, in Thailandia, sta per essere spostato ad ottobre.

È quanto emerge in questi minuti, quando l’assocazione mondiale dei costruttori sta comunicando ai team il rinvio. A Losail dovrebbero correre solo Moto2 e Moto3, perchè i team sono già presenti in loco.

È la restrizione ai viaggi dall’Italia a causa dell’epidemia di coronavirus a motivare la cancellazione del Gp. Lo spiegano la Federazione motociclistica internazionale, l'associazione dei costruttori e la società che gestisce il mondiale, la Dorna, in un comunicato nel quale si sottolinea che "a causa delle restrizioni ai viaggi in Qatar messe in vigore per i passeggeri dall’Italia, oltre ad altri paesi, la classe regina non gareggerà a Losail».

© Riproduzione riservata