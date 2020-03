Coronavirus, rinviata anche Napoli-Inter di Coppa Italia

Il prefetto di Napoli Marco Valentini ha deciso il rinvio della partita Napoli-Inter di domani sera, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Nel suo provvedimento, il Prefetto di Napoli rileva che per Napoli-Inter sono stati venduti «circa 40 mila biglietti», e questo «determinerebbe inevitabili assembramenti per controllare gli ingressi allo stadio», «Il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia - aggiunge il Prefetto - già assunto per motivi di ordine pubblico, non risulta sufficiente a prevenire la possibilità del contagio.

In attesa delle decisioni dei vertici dello sport italiano e del governo, sale a 8 il numero di gare rinviate: 6 lo scorso weekend in Serie A più le 2 di Coppa Italia. Attualmente è in corso a Roma alla sede del Coni un Consiglio di Lega della Serie A per valutare il da farsi, mentre è stata rinviata l’assemblea della Lega.

