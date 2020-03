Coronavirus, si ferma anche la Serie D: salta Corigliano-Palermo

Dopo la Serie A, la Serie B e la Serie C, anche la Serie D si ferma per effetto del Coronavirus. La Lega D ha comunicato la sospensione del prossimo turno di campionato per ogni girone in linea con le indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo

Sarà quindi rinviato il match del Girone I tra Corigliano e Palermo. "Nello specifico si è considerato che, vista l’imminenza delle gare, le associazioni e le società sportive non avessero il tempo tecnico necessario per effettuare i controlli ai propri tesserati così come richiesto dall’art 1 lettera C del DPCM", si legge nel comunicato ufficiale.

© Riproduzione riservata