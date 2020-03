Sassuolo-Brescia 3-0, Caputo doppietta e messaggio: "Andrà tutto bene, restate a casa"

Doppietta di Ciccio Caputo e gol di Jeremie Boga: il Sassuolo travolge il Brescia per 3-0. Alla vigilia del Consiglio Federale straordinario convocato dal presidente della Figc Gravina e nella giornata in cui il Coni ha chiesto al Governo di emanare un apposito DPCM che sospenda tutte le attività sportive fino al 3 aprile 2020, il calcio italiano nel bel mezzo di una situazione sempre più complicata, causa emergenza coronavirus, si gode un Sassuolo-Brescia importante per le zone basse della classifica. Sono i neroverdi a strappare i tre punti e a portarsi in dodicesima posizione scavalcando la Fiorentina, lasciando sempre più il Brescia in ultima posizione. Nel silenzio di un Mapei Stadium a porte chiuse, il Sassuolo soffre l’intraprendenza del Brescia senza mai riuscire a presentarsi pericolosamente nei pressi dell’area avversaria nei primi 44 minuti. E nell’anonimato della prima frazione De Zerbi deve fare anche i conti con il problema all’adduttore per Berardi che al 31' lo forza al cambio per infortunio inserendo Defrel.

Tre reti in una serata da tre punti nella quale, però, De Zerbi oltre a Berardi perde per infortunio anche Romagna, uscito al 70' vistosamente dolorante al ginocchio (da annotare anche l’uscita dal campo di un zoppicante Toljan per Muldur). Al triplice fischio a esultare sono i neroverdi mentre gli ospiti sprofondano in ultima posizione. Ma quando Sassuolo e Brescia potranno tornare in campo? Tutto ancora è incerto, si spengono i riflettori sul Mapei Stadium e le squadre tornano a casa in attesa di avere novità sul futuro della Serie A e del calcio italiano.

Per il resto tanto Brescia con un Consigli spettacolare e decisivo per ben due volte su Balotelli e su Zmrhal. Ma un erroraccio di Chancellor al 45', nel tentativo di spazzare un tiro innocuo di Rogerio, favorisce il recupero palla in area di Defrel che rapidamente la serve per Caputo che da due passi col mancino non può sbagliare: nell’esultare, successivamente, l’attaccante neroverde si presenta alla telecamera con un foglio che recita: "Andrà tutto bene, restate a casa".

Nel secondo tempo la gara cambia completamente volto ed è il Sassuolo a dominare: al 49' Ferrari colpisce la traversa di testa sugli sviluppi di un corner, poi due minuti più tardi Locatelli sfiora l’euro-gol direttamente da punizione. Ci pensa Caputo a segnare il 2-0 con un gran tiro col mancino, su assist di Bourabia, che si stampa sulla parte interna della traversa ed entra in rete. Nel finale di gara arriva anche il tris a firma di Boga che al 75' con un’azione solitaria batte Joronen sul secondo palo, poi tre minuti più tardi si vede annullare un altro gol per posizione irregolare su assist di Djuricic.

© Riproduzione riservata