Incidente nel Torinese, morto il motociclista Stefano Bianco: ha corso in classe 125 e 250

Il pilota motociclistico Stefano Bianco, 34 anni, originario di Chivasso, nel Torinese, è morto in un incidente stradale avvenuto nel Canavese.

Come ricostruito dai carabinieri, un autocarro proveniente da Mappano e diretto a Leini, svoltando a sinistra ha omesso di dare la precedenza alla moto con a bordo Bianco, proveniente dalla direzione opposta, che è stata sbalzata contro una Fiat Panda.

Bianco ha corso in classe 125 e 250 gareggiando, fra gli altri, per i team Bossini Sterilgarda Racing, Metis Gilera Racing, MNR Racing. Nel 2007 in classe 125 ha utilizzato un’Aprilia del team WTR con compagno di squadra Andrea Iannone.

