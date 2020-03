Coronavirus, rinviate Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid

Adesso c'è anche l’ufficialità da parte della Uefa: Juventus-Lione slitta a data da destinarsi. Da Nyon comunicano che "a seguito del periodo di quarantena" imposto ai giocatori bianconeri, il ritorno degli ottavi di Champions contro i francesi, in programma il 17 marzo prossimo all’Allianz Stadium, non si giocherà e ulteriori decisioni a riguardo saranno comunicate in un secondo momento.

Uno slittamento più che prevedibile data la positività al coronavirus di Daniele Rugani annunciata nella tarda serata di ieri da parte della società bianconera. Stessa decisione è stata adottata per Manchester City-Real Madrid, in programma lo stesso giorno e alla stessa ora: anche i blancos sono in quarantena dopo che un giocatore di basket del Real è risultato positivo al Covid-19.

Sempre martedì prossimo è in agenda una videoconferenza della Uefa con "i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i consigli di amministrazione dell’European Club Association ed European League, e un rappresentante della FIFPro" per discutere della risposta del calcio europeo all’epidemia. "Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso Euro2020".

Il ritorno degli ottavi di Champions League fra Manchester City e Real Madrid, in programma martedì prossimo all’Etihad Stadium, è stato rinviato a data da destinarsi. Lo comunica in una nota il club inglese, spiegando che la decisione è stata presa "d’accordo con la Uefa e a seguito della conferma che i giocatori del Real Madrid saranno in quarantena per 15 giorni dopo che un tesserato della squadra di basket è risultato positivo al Covid-19"

© Riproduzione riservata