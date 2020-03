Il torneo di tennis del Roland Garros, previsto tra il 24 maggio ed 7 giugno, è stato rinviato e si giocherà dal 20 settembre al 4 ottobre, a causa della pandemia da coronavirus.

Per lo stesso motivo la scorsa settimana era stata comunicata la cancellazione di Indian Wells, in California, mentre resta in bilico il torneo londinese di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio.

